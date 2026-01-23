Napoli salutano Lucca e Lang Arriva Giovane | affare da 20 milioni

Napoli annuncia l'acquisto di un nuovo giocatore, Giovane, proveniente dal Verona con un contratto fino al 2031, per un investimento di 20 milioni di euro. Contestualmente, Lucca passa al Nottingham Forest e Lang si trasferisce al Galatasaray. Questi movimenti completano un'importante operazione di mercato per il club partenopeo, che rinforza la rosa in vista della prossima stagione.

Un giovedì da fuochi d’artificio. Conte chiama, Manna risponde. Il Napoli sblocca il suo mercato e affonda subito un colpo importante. Giovane Santana do Nascimento, una delle belle rivelazioni di questa prima parte di stagione, sarà oggi un giocatore azzurro. Brasiliano, attaccante che può agire da prima e da seconda punta: scattante, tecnico, con grande personalità e un potenziale pronto a esplodere. Ed è quello che spera di fare ora Conte, dopo aver rivalutato Rasmus Hojlund negli ultimi mesi. L’accordo con il Verona è stato raggiunto ieri sera: affare da 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus, al giocatore contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Napoli, 63 milioni da difendere: Lucca e Lang non si svendonoNapoli si prepara a tutelare i propri talenti, Lucca e Lang, in vista di offerte da 63 milioni di euro.

Giovane al Napoli, arriva la fumata bianca: prestito di 2 milioni più obbligo di riscatto a 20 milioniIl Napoli ha raggiunto un accordo con il Verona per il trasferimento di Giovane, giovane talento arrivato in prestito con un costo di 2 milioni di euro e obbligo di riscatto a 20 milioni.

