Fratelli d’Italia critica il bilancio comunale dopo che Sinistra Comune ha lasciato la maggioranza, sostenendo che le conseguenze ricadranno sui cittadini. La polemica riguarda le decisioni prese in consiglio e le ripercussioni sui servizi pubblici. La questione diventa un punto di tensione tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, con il partito di destra che accusa le altre forze di mettere a rischio gli interessi della collettività.

Da una parte Fratelli d’Italia che punta il dito sul bilancio comunale dopo la recente uscita di Sinistra Comune dalla maggioranza. Dall’altra Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana che lanciano un appello al dialogo e alla responsabilità. Gli "scossoni" che hanno portato il centrosinistra a proseguire il mandato contando solo su Pd e Orgoglio continuano a far discutere. "Definendo il bilancio di previsione ’talmente inadeguato da non coprire nemmeno l’ordinario più spicciolo’ – scrive il coordinamento comunale di FdI – Sinistra Comune, e quindi la stessa maggioranza, ha fatto un’ammissione politica gravissima. Da tempo denunciamo un bilancio fragile e pieno di lacune, ma la contraddizione di Sinistra Comune è aver scelto di non presentarsi in aula, pur sapendo che la maggioranza avrebbe avuto i numeri per approvarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FdI su caos maggioranza: "La pagheranno i cittadini"

“Dissesto evitabile, ora i cittadini pagheranno un mutuo per errori politici”Il consigliere di opposizione Mastroianni interviene dopo la chiusura del contenzioso: “Cinque anni fa avevamo proposto una soluzione a costo zero.

Riforma dei condomini, il conto lo pagano gli onesti: la morosità scaricata su chi è in regola. La proposta FdI spacca la maggioranza: la Lega si sfilaLa riforma dei condomini targata FdI consente ai creditori di rivalersi sul conto condominiale: così chi paga copre anche i morosi Niente, proprio...

Aggiornamenti e notizie su FdI su caos maggioranza La pagheranno i....

Temi più discussi: FdI su caos maggioranza: La pagheranno i cittadini; Legge elettorale, le trattative sul modello che piace a Fdi; Fratelli d’Italia parte all’attacco: Caos tra imprenditori e consulenti; Chioggia, crisi finita: FdI rientra nella maggioranza e ottiene due assessori.

FONDAZIONE DI MODENA, FDI NESSUN SEGNALE POLITICO DALLA MAGGIORANZANel video l’intervista a Ferdinando Pulitanò, Presidente provinciale Fratelli d’Italia Il caso degli ammanchi della Fondazione di Modena arriva in Consiglio Comunale. Ieri in aula la risposta all’inte ... tvqui.it

Regione, Giunta ancora disertata dal Pd: è crisi | FdI: Si torni al votoNuova seduta di Giunta disertata dagli assessori Pd: tensione tra Todde e Dem, mentre le opposizioni chiedono il ritorno al voto ... cagliaripad.it

Nicolas Vacchi - Pagina Pubblica. . #VACCHI (#FDI): #IMOLA QUINDICIMILA SANZIONI CON I VELOX AL PIRATELLO IN DUE MESI È SICUREZZA STRADALE O È FAR CASSA ANDANDO IN TASCA AI CITTADINI È QUESTA LA IMOLA CHE VOGLIAMO - facebook.com facebook

#Iran, Terzi (FdI): Meloni riconosciuta come leader di riferimento "Su basi Usa facciamo esattamente ciò che fa Sanchez" Milano, 5 mar. (askanews) - "Consentitemi di esprimere un forte apprezzamento a nome del gruppo di Fratelli d'Italia ai Ministri Tajani e C x.com