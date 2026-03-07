Il Serale di Amici 25 si avvicina e circolano già le prime indiscrezioni sui giudici che prenderanno parte alla gara. Le voci riguardano nomi ancora non confermati, mentre il pubblico aspetta di scoprire chi sarà chiamato a giudicare le esibizioni degli allievi. La produzione non ha ancora annunciato i componenti della giuria ufficiale.

Il conto alla rovescia per il Serale di Amici 25 è ufficialmente iniziato e continuano le indiscrezioni legate ai giudici della trasmissione. Chi saranno i personaggi che valuteranno le esibizioni quest'anno? Per ora Maria De Filippi non ha ancora rivelato nulla, ma sono diversi i nomi che stanno circolando. Chi saranno i giudici di Amici 25, le indiscrezioni Nella puntata di domenica 8 marzo di Amici 25 scopriremo quali saranno i concorrenti che accederanno al Serale. Ma la curiosità maggiore riguarda i nomi dei giudici della trasmissione scelti da Maria De Filippi. Secondo quanto svelato da Deianira Marzano, esperta di gossip, la conduttrice vorrebbe portare nello show tre personaggi molto amati e di grande impatto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, svelati i nomi dei giudici. Le indiscrezioni

