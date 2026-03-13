Lorient-Lens sabato 14 marzo 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I Sang et Or cercano il sorpasso al PSG in casa dei Merlus

Sabato 14 marzo 2026 alle 17:00 si gioca la sfida tra Lorient e Lens, con le formazioni ufficiali, le quote e i convocati già annunciati. Il Lens, che cerca di superare il PSG in classifica, affronta una trasferta difficile contro un avversario che occupa una posizione tranquilla in classifica. La partita farà da cornice a un finale di campionato molto acceso.

Un altro regalo del PSG e il Lens adesso è ancora ad un punto dalla vetta a rendere sempre più infuocato questo rush finale di Ligue1: in programma c’è l’insidiosa trasferta di Lorient, contro un avversario senza grossi problemi di classifica. I merlus di Pantaloni però si sono permessi di fermare la corsa del Lille nell’ultimo turno, riscattando l’amara eliminazione dalla coppa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lorient-Lens (sabato 14 marzo 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I Sang et Or cercano il sorpasso al PSG in casa dei Merlus Articoli correlati Lorient-Lens (sabato 14 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. I Sang et Or cercano il sorpasso al PSG in casa dei MerlusUn altro regalo del PSG e il Lens adesso è ancora ad un punto dalla vetta a rendere sempre più infuocato questo rush finale di Ligue1: in programma... Lorient-Lens (sabato 14 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiUn altro regalo del PSG e il Lens adesso è ancora ad un punto dalla vetta a rendere sempre più infuocato questo rush finale di Ligue1: in programma... Una selezione di notizie su Lorient Lens sabato 14 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Ligue 1: preview Lorient-Lens; Lorient vs Lens; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Lorient-Lens streaming gratis: formazioni e diretta tv live. Pronostico Lorient vs Lens – 14 Marzo 2026Il confronto di Ligue 1 tra Lorient e Lens, in programma il 14 Marzo 2026 alle 17:00 allo Stadio du Moustoir, rappresenta uno dei momenti più interessanti di ... news-sports.it Lorient-Lens streaming gratis: formazioni e diretta tv liveLo streaming gratis della gara di campionato Lorient-Lens: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com SERIE A and ligue 1 all matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lecce #Cremonese #bologna #verona #Fiorentina #ACMilan #InterMilan #ASRoma #lens #lille #lyon #lehavre #ParisFC #rennes #everyone - facebook.com facebook