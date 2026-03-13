Sabato 14 marzo 2026 alle 17:00 si gioca la partita tra Lorient e Lens. Il Lens si trova a un punto dalla vetta della classifica di Ligue 1, grazie anche a una vittoria del PSG che ha modificato gli equilibri. La trasferta di Lorient rappresenta un’occasione importante per il team ospite, mentre i padroni di casa affrontano l’incontro senza particolari problemi di classifica.

Un altro regalo del PSG e il Lens adesso è ancora ad un punto dalla vetta a rendere sempre più infuocato questo rush finale di Ligue1: in programma c’è l’insidiosa trasferta di Lorient, contro un avversario senza grossi problemi di classifica. I merlus di Pantaloni però si sono permessi di fermare la corsa del Lille nell’ultimo turno, riscattando l’amara eliminazione dalla coppa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lorient-Lens (sabato 14 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Contenuti e approfondimenti su Lorient Lens sabato 14 marzo 2026 ore...

