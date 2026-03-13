Lorient-Lens sabato 14 marzo 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I Sang et Or cercano il sorpasso al PSG in casa dei Merlus

Da infobetting.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:00 si affrontano Lorient e Lens in una partita di Ligue 1. Il Lens, a un punto dal Paris Saint-Germain, cerca di ottenere i tre punti in trasferta contro un avversario che non presenta grandi preoccupazioni di classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono già stati annunciati, con i tifosi pronti a seguire la sfida.

Un altro regalo del PSG e il Lens adesso è ancora ad un punto dalla vetta a rendere sempre più infuocato questo rush finale di Ligue1: in programma c’è l’insidiosa trasferta di Lorient, contro un avversario senza grossi problemi di classifica. I merlus di Pantaloni però si sono permessi di fermare la corsa del Lille nell’ultimo turno, riscattando l’amara eliminazione dalla coppa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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