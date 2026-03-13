Lorient-Lens sabato 14 marzo 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I Sang et Or cercano il sorpasso al PSG in casa dei Merlus

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:00 si affrontano Lorient e Lens in una partita di Ligue 1. Il Lens, a un punto dal Paris Saint-Germain, cerca di ottenere i tre punti in trasferta contro un avversario che non presenta grandi preoccupazioni di classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono già stati annunciati, con i tifosi pronti a seguire la sfida.

Un altro regalo del PSG e il Lens adesso è ancora ad un punto dalla vetta a rendere sempre più infuocato questo rush finale di Ligue1: in programma c’è l’insidiosa trasferta di Lorient, contro un avversario senza grossi problemi di classifica. I merlus di Pantaloni però si sono permessi di fermare la corsa del Lille nell’ultimo turno, riscattando l’amara eliminazione dalla coppa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lorient-Lens (sabato 14 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. I Sang et Or cercano il sorpasso al PSG in casa dei Merlus Articoli correlati Lorient-Lens (sabato 14 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiUn altro regalo del PSG e il Lens adesso è ancora ad un punto dalla vetta a rendere sempre più infuocato questo rush finale di Ligue1: in programma... Lens-Auxerre (sabato 17 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiTurno numero 18 di Ligue1 e tocca al Lens capolista difendere il primato dagli assalti del PSG nella sfida casalinga contro l’Auxerre. Contenuti e approfondimenti su Lorient Lens sabato 14 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Ligue 1: preview Lorient-Lens; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Lorient-Lens streaming gratis: formazioni e diretta tv live; Lorient v Lens: title push meets top-half bid. Pronostico Lorient vs Lens – 14 Marzo 2026Il confronto di Ligue 1 tra Lorient e Lens, in programma il 14 Marzo 2026 alle 17:00 allo Stadio du Moustoir, rappresenta uno dei momenti più interessanti di ... news-sports.it Lorient-Lens streaming gratis: formazioni e diretta tv liveLo streaming gratis della gara di campionato Lorient-Lens: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com SERIE A and ligue 1 all matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lecce #Cremonese #bologna #verona #Fiorentina #ACMilan #InterMilan #ASRoma #lens #lille #lyon #lehavre #ParisFC #rennes #everyone - facebook.com facebook