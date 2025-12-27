I consigli del Direttore dello Human Longevity Program all’Irccs San Raffaele di Roma per una vita lunga e in salute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Longevità, lo scienziato Ennio Tasciotti: «È la perdita progressiva di massa e forza muscolare ciò che davvero ci rende anziani. È il muscolo l'organo di lunga vita»

Lo scienziato Ennio Tasciotti e la scommessa della longevità che parte dal cervello: «Vivere più a lungo e in salute è relativo se poi non abbiamo più memoria di chi siamo»

La ricetta della longevità, lo scienziato Tasciotti: «Mangiate meno. E occhio alla solitudine, fa perdere una decina d'anni di vita»

Lo scienziato Ennio Tasciotti: «La sarcopenia, ovvero la perdita progressiva di massa e forza muscolare, è ciò che davvero ci rende anziani, nel senso di più fragili. È il muscolo il vero alleato, infatti, per la sua capacità di assicurarci una vita più lunga»

Il regime che ha messo a punto lo scienziato esperto di longevità dura cinque giorni: zuppe vegetali, cracker di kale, olive, barrette al cacao e drink agli agrumi. Si ripete ogni tre-sei mesi e, spiega, "riduce il rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche"