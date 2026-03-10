Dalla giunta di Sodano al vertice della sanità siciliana l' ascesa politica e manageriale di Salvatore Iacolino

La notizia ha suscitato sorpresa e incredulità: il manager agrigentino Salvatore Iacolino è stato coinvolto in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, che ipotizza favori a Cosa nostra e corruzione. La vicenda riguarda anche il suo ruolo nel settore sanitario siciliano, con un passato che include la gestione della sanità e la presenza nella giunta di Sodano. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Incredulità, quasi choc. Ha destato grande sensazione la notizia del coinvolgimento del manager agrigentino Salvatore Iacolino nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sull’ipotesi di favoreggiamento a Cosa nostra e corruzione. Ma chi è Salvatore Iacolino? Quanto è stato, ed è, importante per questa provincia? AgrigentoNotizie ricostruisce la sua storia. Salvatore Iacolino, sposato e padre di due figli, recentemente diventato anche nonno, è una persona molto in vista sia a livello provinciale che regionale e nazionale. Personaggio di grande successo politico e manageriale, ha sempre ricoperto posti di altissimo livello. La sua carriera politica è cominciata nel 1997 quando è stato assessore comunale durante la sindacatura di Calogero Sodano in quota PdL, corrente Alfano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Dalla sanità pubblica al diritto all’abitare: il bilancio del primo anno di Legislatura della Giunta de PascaleSicurezza del territorio, welfare, montagna e aree interne, manifattura, agricoltura di qualità, trasporti e servizi, cultura, imprese e lavoro, per...

Giorgia Meloni: dalla Garbatella a Palazzo Chigi – Storia di un'ascesa politicaNata nel 1977 nel quartiere popolare della Garbatella a Roma, Giorgia Meloni è diventata il 22 ottobre 2022 la prima donna Presidente del Consiglio...

Una raccolta di contenuti su Salvatore Iacolino

Temi più discussi: La giunta regionale conferma: Iacolino nuovo dg del Policlinico di Messina, interim della Pianificazione strategica a Bologna; Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino si è insediato come nuovo direttore generale; Passa per un soffio in Commissione la nomina di Iacolino a Messina, il Pd: Maggioranza sempre più divisa; Regione, Margherita Rizza alla guida del dipartimento Turismo, sport e spettacolo.

Mafia e corruzione a Messina: Salvatore Iacolino, neo direttore Policlinico indagato per concorso esternoLe indagini guidate dal procuratore Maurizio de Lucia, nascono dalla scoperta di un sistema consolidato di corruzione collegato ad appalti assegnati dalla Regione Sicilia. Il procuratore ha disposto u ... tg.la7.it

Oltre un ventennio tra sanità e politica, chi è Salvatore IacolinoPALERMO – Sanità, alta burocrazia e politica. Sono le tre direttrici su cui si è mossa la vita e la carriera di Salvatore Iacolino, da oltre un ventennio ai vertici della sanità siciliana che poche ... livesicilia.it

TELE ONE. . : , Mafia e corruzione, indagato Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl. Secondo i magistrati della Dd - facebook.com facebook

Nominato alla guida del nosocomio della Città dello Stretto la settimana scorsa, il direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl Salvatore Iacolino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggra x.com