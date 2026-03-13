L' inchiesta sulla Sanità Bernadette Grasso sentita dai pm | ammette i contatti con Vetro presentato da Iacolino

Bernadette Grasso, deputata regionale di Forza Italia e vicepresidente dell'Antimafia regionale in Sicilia, è stata ascoltata come testimone dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità. Durante l'interrogatorio, ha confermato di aver avuto contatti con Vetro, presentato da Iacolino. L'inchiesta ha portato all'arresto di un dirigente regionale e di un mafioso massone.

La deputata di Forza Italia ascoltata come testimone. Si dimette dalla carica di vicepresidente dell'Antimafia regionale. Oggi l'interrogatorio del manager al Palazzo di giustizia Come si apprende, Grasso, avrebbe ammesso di avere avuto dei contatti con Vetro, condannato per mafia. Gli era stato presentato da Iacolino. La parlamentare ha sostenuto di non aver avuto dubbi su Vetro in quanto presentatogli dall'eurodeputato che conosceva da tanto tempo. Bernadette Grasso si è autosospesa dall'incarico. Questa mattina, intanto, sarà interrogato al Palazzo di giustizia Salvatore Iacolino. L'ormai ex direttore generale del Policlinico di Messina, sospeso pochi giorni fa dalla giunta di governo della Regione siciliana, si presenterà in Procura accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Pino Di Peri e Arnaldo Faro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

