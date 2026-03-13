Lombardia | 47 milioni rubati Milano al centro della crisi

In Lombardia, un abitante su cinque ha subito trappole digitali, causando un danno economico superiore ai 47 milioni di euro nel 2024. La regione si trova così al centro di una crisi silenziosa che coinvolge numerose persone e mette in evidenza la diffusione di problematiche legate alla sicurezza online. La situazione si concentra principalmente nelle aree di Milano, dove si registrano i maggiori incidenti.

La Lombardia si trova al centro di una crisi silenziosa ma devastante: un abitante su cinque della regione è già caduto in trappole digitali, con un danno economico che nel 2024 ha superato i 47 milioni di euro. Milano guida questa tendenza negativa, assorbendo quasi la metà delle perdite totali della regione, mentre le frodi aziendali e il furto d’identità stanno crescendo a ritmi preoccupanti. Questa realtà emerge chiaramente dai dati forniti dalla Polizia Postale lombarda e analizzati da Codici Lombardia in vista della Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori del 15 marzo. L’aumento del 30% rispetto all’anno precedente segnala non un incidente isolato, ma un cambiamento strutturale nella sicurezza digitale dei cittadini lombardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

