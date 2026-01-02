LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 47-47 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione micidiale delle V-nere parità all’intervallo lungo

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, attualmente in parità 47-47 all’intervallo lungo. La sfida, equilibrata e intensa, si svolge con grande attenzione e senza particolari scontri, offrendo uno sguardo fedele all’andamento del match. Clicca qui per aggiornamenti continui e approfondimenti sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo match in perfetta parità sul 47-47 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano! 47-47 Derrick Alston Jr. allo scadere! 45-47 22 di Marko Guduric in lunetta. +2 Olimpia, time-out Ivanovic con circa 23? al termine del secondo quarto. Rimane la decisione iniziale: due liberi per Guduric. Challenge richiesto da Dusko Ivanovic per un possibile fallo di sfondamento subito da Daniel Hackett. 45-45 Matt Morgan da tre per il pareggio Virtus! 42-45 Zach LeDay da due. 42-43 Completato il gioco da tre punti per il -1 Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 47-47, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione micidiale delle V-nere, parità all’intervallo lungo Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 45-46, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V nere in vantaggio all’intervallo lungo Leggi anche: LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 42-33, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Taylor e Smailagic tengono le V-nere in scia all’intervallo lungo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: il derby italiano può dare un’impronta alla stagione. Palla a due dalle 20.30; Virtus Bologna-Olimpia Milano dalle 20.30 su Sky; Virtus Bologna-Milano: l’Eurolega in Diretta TV e in Streaming; Dove vedere Virtus Bologna–Olimpia Milano in Eurolega: orario, diretta tv e streaming. Virtus Bologna-Olimpia Milano su Sky Sport Basket: risultato LIVE - Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita Milano in una Virtus Arena col tutto esaurito. sport.sky.it

