Lollobrigida | Tanti voteranno sì per convinzione e non per appartenenza

Lollobrigida ha affermato che molti voteranno sì per convinzione personale, non per appartenenza politica. L’affluenza alle urne si configura come il tema caldo delle ultime settimane di campagna elettorale per il referendum sulla riforma della giustizia. Le discussioni si concentrano sulle intenzioni degli elettori e sulla partecipazione alle consultazioni popolari. Le urne sono aperte e le persone si stanno recando ai seggi.

L’affluenza al voto sembra essere il tema principale degli ultimi giorni della campagna elettorale per il referendum sulla riforma della giustizia. La scelta di ogni singolo cittadino di andare alle urne o meno il 22 e 23 marzo può fare la differenza tra la vittoria del sì e del no. Lo ha fatto intendere Giorgia Meloni nel suo intervento al Teatro Parenti di Milano ed è quello che sembra trapelare tra le righe dell’intervista a La Stampa del Ministro dell’Agricolotura, Francesco Lollobrigida. L’esponente del governo spiega:«La mia sensazione è che la partita sia ancora aperta. Nei sondaggi sul merito della riforma, quando la domanda viene spiegata bene, il consenso arriva anche al 60%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida: “Tanti voteranno sì per convinzione e non per appartenenza” Articoli correlati Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: «Voteranno sì imputati e massoneria deviata»: è polemicaI sondaggi sul referendum sulla giustizia che si celebrerà il 22-23 marzo davano solo qualche settimana fa una decina di punti di distacco fra il sì... «Molti dem nell’urna voteranno Sì»Professor Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare Pd, lei è a favore della riforma della giustizia. Una selezione di notizie su Lollobrigida Tanti voteranno sì per... Voteranno Sì indagati, imputati, massoni…, tutti contro Gratteri. Nordio evoca i test psico-attitudinaliVoteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente. Le dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri ... blitzquotidiano.it Sono una persona perbene e voto Sì. Mandate le vostre fotografie al GiornalePer il No voteranno le persone perbene. Per il Sì voteranno gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente. Se c'è ... ilgiornale.it