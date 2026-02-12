Nei sondaggi sul referendum sulla giustizia che si terrà il 22-23 marzo, il vantaggio del sì si riduce. Qualche settimana fa, i numeri indicavano circa dieci punti di differenza, ma ora la forbice si è assottigliata. Intanto, il procuratore Gratteri attacca, sostenendo che voteranno sì anche imputati e membri della massoneria deviata. La campagna si fa più incerta e gli animi si scaldano.

I sondaggi sul referendum sulla giustizia che si celebrerà il 22-23 marzo davano solo qualche settimana fa una decina di punti di distacco fra il sì e il no, con il primo in netto vantaggio. Una forbice che, col passare dei giorni, si è andata via via riducendo tanto che adesso in varie rilevazioni il no è poco sotto il sì. Ed è polemica per una frase del procuratore Nicola Gratteri secondo cui «voteranno sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». L’ultimo sondaggio è uscito il 12 febbraio ed è quello di Noto sondaggi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: «Voteranno sì imputati e massoneria deviata»: è polemica

