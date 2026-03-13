Il Premio Campiello è uno dei riconoscimenti letterari più importanti in Italia, assegnato annualmente a un autore italiano per un’opera di narrativa. Fondato nel 1962, il premio viene consegnato durante una cerimonia che si svolge nel mese di settembre a Venezia. La giuria del premio è composta da scrittori, giornalisti e intellettuali, che decretano il vincitore tra i finalisti selezionati.

Dopo aver esplorato insieme i grandi riconoscimenti letterari nella nostra guida ai premi, continuiamo il viaggio nell’Olimpo della narrativa italiana con uno dei riconoscimenti più solidi, longevi e, per certi versi, più “ibridi” del nostro panorama: il Premio Campiello. Un premio che nasce dall’impresa ma parla ai lettori. Che unisce giuria tecnica e popolare. Che ogni anno, puntuale, accende i riflettori su alcune delle voci più interessanti della narrativa contemporanea. Che cos’è. Il Premio Campiello è uno dei principali premi letterari italiani dedicati alla narrativa. Viene assegnato a un romanzo pubblicato in Italia e rappresenta oggi uno degli appuntamenti più attesi del calendario editoriale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - L’OLIMPO LETTERARIO: Premio Campiello

Articoli correlati

L’OLIMPO LETTERARIO: Premio PulitzerDopo aver esplorato insieme, nella guida ai grandi premi letterari della rubrica L’Olimpo Letterario, i riconoscimenti che formano il panorama...

L’OLIMPO LETTERARIO: Il Premio StregaDopo la guida ai principali premi letterari che trovate qui su NerdPool, continuiamo il viaggio nell’Olimpo Letterario entrando nel cuore del premio...

Altri aggiornamenti su Premio Campiello

Rassegna Letteraria di Vigevano, Premio Campiello e premio Strega a confronto: Wanda Marasco incontra Andrea BajaniPremio Campiello e premio Strega a confronto: i vincitori dei due principali riconoscimenti letterari di quest’anno dialogheranno sullo stesso palco. Sarà solo uno dei tanti appuntamenti della ... milano.corriere.it

Roberto Cicutto presidente della Giuria del 64/o Premio CampielloSarà presieduta da Roberto Cicutto la giuria della 64/a edizione del Premio Campiello. Lo rende noto oggi la Fondazione del premio letterario promosso dall'omonima fondazione di Confindustria Veneto. ansa.it