Alis lancia LetExpo 2026 | a Verona la logistica guarda a intelligenza artificiale e sostenibilità

La fiera di Verona si prepara a tornare con una grande novità. Alis ha ufficialmente annunciato l’edizione 2026 di LetExpo, in programma dal 10 al 13 marzo nel quartiere fieristico della città. La manifestazione punterà ancora di più su innovazione e sostenibilità, con focus su intelligenza artificiale e nuove tecnologie per la logistica. Si tratta di un appuntamento importante per il settore, che guarda con attenzione alle sfide del futuro.

Trasporti, logistica, mobilità sostenibile e innovazione tecnologica tornano al centro del dibattito nazionale ed europeo con LetExpo – Logistic Eco Transport, in programma da martedì 10 a venerdì 13 marzo nel quartiere fieristico di Verona. La quinta edizione della manifestazione è promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere. Le principali novità dell’edizione 2026 sono state illustrate in anteprima da Alis e Veronafiere insieme al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, confermando LetExpo come evento di riferimento per il settore dei trasporti e della logistica a livello italiano ed europeo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina, Alis e Veronafiere hanno svelato in anteprima le novità della quinta edizione di LetExpo, la fiera dedicata a logistica e trasporti.

