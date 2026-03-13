Nella mattinata del 10 marzo 2026, un controllo di routine nella provincia di Lodi ha portato all’arresto di un uomo tunisino di 27 anni. Durante l’operazione sono stati trovati alcuni grammi di hashish. Il 27enne è stato sottoposto a custodia cautelare in seguito all’ordine emesso dalle autorità competenti. La vicenda si è svolta nel centro della città.

Nel cuore pulsante della provincia di Lodi, un controllo di routine svoltosi nella mattinata del 10 marzo 2026 ha portato all’arresto di un cittadino tunisino di 27 anni. L’uomo, rintracciato nel centro storico mentre era in compagnia di un connazionale regolare, è stato identificato come ricercato dalla Procura di Milano per reati contro il patrimonio e possedeva una piccola quantità di hashish. L’intervento delle forze dell’ordine ha rivelato una catena di irregolarità che vanno ben oltre la semplice detenzione di sostanze stupefacenti. Oltre alla confisca del materiale psicotropo e alle false dichiarazioni sull’identità, l’indagine ha confermato l’esistenza di un ordine di custodia cautelare emesso mesi prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi: arrestato 27enne con hashish e ordine di custodia

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