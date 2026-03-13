Lodi | 313 antenne censite Arpa controlla i campi nel 2025

A Lodi, l’Arpa Lombardia ha censito 313 antenne e ha programmato controlli sui campi elettromagnetici nei prossimi mesi. La provincia si prepara ad avviare un monitoraggio approfondito delle infrastrutture tecnologiche e delle reti elettriche per verificare la presenza di eventuali emissioni. La gestione delle attività di controllo è in corso e i controlli sono previsti per il 2025.

Nel cuore della provincia di Lodi, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa Lombardia) ha avviato un monitoraggio sistematico dei campi elettromagnetici generati da infrastrutture tecnologiche e reti elettriche. Le verifiche, condotte nel corso del 2025, hanno coinvolto sia le stazioni radio base per la telefonia mobile che le linee ad alta tensione, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei limiti di legge stabiliti dal DPCM del 2003 e dalla Legge n. 214 del 2023. I cittadini possono richiedere controlli gratuiti presso le proprie abitazioni tramite i comuni, mentre l'Agenzia esprime pareri tecnici su nuove installazioni o modifiche agli impianti esistenti.