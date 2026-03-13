Lobotka rientra contro il Lecce? L’indiscrezione in queste ore

Secondo le ultime indiscrezioni, le condizioni di Stanislav Lobotka sono ancora incerte mentre lo staff medico del Napoli valuta se farlo tornare in campo in vista della partita contro il Lecce. La decisione sul suo rientro potrebbe essere presa nelle prossime ore, con il giocatore che si sta allenando per verificare la sua condizione. La partita si gioca tra pochi giorni e tutte le attenzioni sono rivolte a Lobotka.

Le condizioni di Stanislav Lobotka tengono sulle spine lo staff medico del Napoli alla vigilia della sfida contro il Lecce. Il centrocampista slovacco è alle prese con un sovraccarico muscolare che ne ha già condizionato la presenza nelle ultime partite e lo staff tecnico guidato da Antonio Conte valuterà f ino all'ultimo le sue condizioni fisiche, con l'obiettivo di evitare rischi inutili e preservare uno dei punti di riferimento della mediana azzurra in vista dei prossimi impegni di campionato. Napoli, le ultime sulle condizioni di Lobotka. Il recupero di Lobotka passerà soprattutto dalla rifinitura odierna, decisiva per capire se potrà essere convocato per la gara contro il Lecce.