Lobotka non ci sarà contro il Lecce riconfermato Gilmour al suo posto

Stanislav Lobotka non sarà presente nella partita del Napoli contro il Lecce in programma sabato alle 18. Il centrocampista slovacco, ancora infortunato, non ha ancora recuperato e rimarrà quindi fuori dalla rosa per questa sfida. Al suo posto, il tecnico conferma Gilmour come titolare. La squadra si prepara senza il suo giocatore, con l’obiettivo di mantenere la propria posizione in classifica.

Repubblica: il centrocampista slovacco proverà a rientrare per il match del 20 marzo contro il Cagliari. Dc Castel di Sangro 03082025 - amichevole Napoli-Brest foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Stanislav Lobotka Stanislav Lobotka non ci sarà contro il Lecce nel match di sabato alle 18. Il centrocampista del Napoli non ha ancora recuperato dall’infortunio, e dunque proverà a rientrare contro il Cagliari prima della sosta delle nazionali. Bisognerà avere ancora pazienza per Stanislav Lobotka, che punta alla convocazione per la trasferta della prossima settimana a Cagliari. Al suo posto in cabina di regia sarà infatti confermato Billy Gilmour. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Udinese Juve: non parlerà Spalletti alla vigilia, chi ci sarà al suo postodi Redazione JuventusNews24Udinese Juve, alla vigilia della sfida non parlerà Luciano Spalletti.

