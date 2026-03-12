Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, è in dubbio per la partita contro il Lecce. Le sue condizioni vengono monitorate attentamente e le decisioni definitive si attendono nelle prossime ore. La squadra azzurra aspetta aggiornamenti ufficiali sul suo recupero, che potrebbe influenzare la formazione titolare. La sfida si avvicina e il suo stato di salute resta un’incognita.

Il recupero di Stanislav Lobotka resta uno dei principali interrogativi in casa Napoli in vista della sfida di sabato contro il Lecce. Il centrocampista slovacco è alle prese con un sovraccarico muscolare e la sua presenza al Maradona è ancora incerta. Le valutazioni sul suo stato fisico proseguiranno nelle prossime ore e soprattutto nella seduta di rifinitura alla vigilia della partita, quando Antonio Conte potrà capire se inserirlo o meno tra i convocati. Al momento il quadro resta incerto anche tra le diverse interpretazioni della stampa: alcune indicazioni portano verso un possibile forfait, mentre altre lasciano aperta la porta a un recupero dell’ultimo momento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lobotka in dubbio col Lecce: ore decisive per il recupero

