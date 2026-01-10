Allegri alla vigilia di Fiorentina Milan | Modric difficilmente giocherà Il VAR più di tanto non credo che possa fare Su quarto posto e Scudetto…

Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Milan, l’allenatore dei rossoneri, Allegri, ha commentato le condizioni di Modric, ritenendo improbabile la sua presenza in campo. Ha inoltre espresso scetticismo sull’efficacia del VAR e ha affrontato temi legati alla corsa al quarto posto e allo Scudetto, offrendo una panoramica sulla situazione attuale della squadra in vista dell’importante sfida di domani.

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina. Le sue parole Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani alle 15 contro la Fiorentina in trasferta.

