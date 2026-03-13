Lo stato di salute del settore del commercio in Umbria La ricerca | Serve una svolta | ecco le sfide vitali

Una ricerca analizza lo stato del settore commerciale in Umbria, evidenziando come la crescita della grande distribuzione porti a un aumento dei posti di lavoro, sebbene con retribuzioni più basse e una composizione occupazionale che penalizza le competenze di livello medio-alto. La situazione evidenzia la fragilità del commercio locale e le sfide che deve affrontare per mantenere un equilibrio economico e sociale.

"Nei distretti si gioca la possibilità di contrastare la desertificazione commerciale non con logiche emergenziali, ma attraverso investimenti coordinati" La fragilità del commercio in Umbria rischia di diventare un doppio problema a livello economico e sociale: da una parte la crescita della grande distribuzione, che offre posti di lavoro — ma "livelli retributivi inferiori e una composizione occupazionale che penalizza le competenze medio-alte" —, dall'altra le chiusure sempre più frequenti dei negozi di vicinato e di città nei territori più colpiti dalla crisi e dallo spopolamento — "riduzione del presidio sociale e riduzione della vitalità socio-culturale". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

