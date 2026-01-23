Una celocentesi diagnostica per conoscere lo stato di salute del feto

La celocentesi diagnostica è un esame che consente di valutare lo stato di salute del feto attraverso l’analisi delle cellule presenti nel sangue materno. Presso la UOC Clinica Ostetrica Ginecologica dell’Azienda, questa procedura è stata eseguita per la prima volta nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Pnrr, contribuendo allo sviluppo di tecniche di diagnosi prenatale innovative e non invasive.

Nella UOC Clinica Ostetrica Ginecologica dell’Azienda è stata eseguita per la prima volta una celocentesi diagnostica nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Pnrr. Il programma di studio vede collaborare i professionisti della UOC Genetica Clinica ed Epidemiologia e della UOS.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: “L’amniocentesi dà sicurezza sulla salute del feto?” Leggi anche: “L’amniocentesi dà sicurezza sulla salute del feto?” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Una celocentesi diagnostica per conoscere lo stato di salute del fetoA Padova, nella UOC Clinica Ostetrica Ginecologica dell’Azienda è stata eseguita per la prima volta questa operazione che apre nuove prospettive nel campo della diagnosi prenatale precoce ... padovaoggi.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.