Lo specchio non mente | Carlos Santana la droga e il grande mito della creatività alterata

Un artista noto per la sua musica e la sua carriera si trova coinvolto in un episodio legato all’uso di droga. La vicenda mette in luce come il rapporto tra creatività e sostanze stupefacenti possa essere stato al centro di discussioni e polemiche. La storia si concentra su un personaggio che ha segnato il panorama musicale internazionale e sui dettagli di un episodio che riguarda il suo rapporto con sostanze proibite.

C’è un momento, nella vita di certi musicisti, in cui il confine tra la leggenda e la rovina si assottiglia fino a diventare invisibile. Un momento in cui si guarda dentro uno specchio e si vede riflessa non la propria grandezza, ma qualcosa di irriconoscibile e oscuro. Per Carlos Santana, quel momento arrivò in un bagno anonimo, con un laccio emostatico attorno al braccio e un ago tra le dita di un amico. Fu uno specchio a salvarlo — non un guru, non una crisi musicale, non il crollo delle vendite. Uno specchio qualunque, aperto per caso, che restituì un’immagine che lui stesso avrebbe poi descritto come quella di un lupo mannaro nei film di mezzanotte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Lo specchio non mente: Carlos Santana, la droga e il grande mito della creatività alterata Articoli correlati Leggi anche: Ludum presenta 'Il grande viaggio della mente' Ariano Irpino, controlli dei Carabinieri: denunce per guida alterata, droga e fogli di viaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.