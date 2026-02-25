Ludum presenta ' Il grande viaggio della mente'

IL GRANDE VIAGGIO NELLA MENTE. Scopri come funziona, come ti inganna. e perché non puoi farne a meno. L’evento che ti farà dubitare di tutto. Anche di te stesso. Preparati a entrare nella macchina più complessa dell’universo. No, non è un’astronave. È il tuo cervello. Arriva uno spettacolo completamente nuovo che unisce rigore scientifico, adrenalina e puro divertimento intelligente. Tornano il Terribile Scienziato Pazzo Pazzus e il sorprendente Mago Dimis. Insieme ti guideranno tra percezione, memoria, emozioni e inganni della mente. Cosa ti aspetta? Esperimenti dal vivo che coinvolgeranno tutti i sensi. Esplosioni controllate. Illusioni che metteranno in crisi ciò che credi di sapere su caldo, freddo, spazio e tempo. Dimostrazioni di mentalismo che sembreranno leggerti nel pensiero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

