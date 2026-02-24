Roma | Ciocchetti FdI Stardust village al Torrino nel degrado piu’ assoluto

Antonio Ciocchetti di Fratelli d’Italia denuncia che lo Stardust Village nel Torrino si trova in condizioni di totale abbandono, a causa del mancato intervento di riqualificazione. Un tempo sede di un cinema di successo, l’area ora è invasa da rifiuti e segnali di deterioramento, rendendo difficile l’accesso ai visitatori. La situazione si aggrava con il passare dei mesi, lasciando il complesso in uno stato di completo abbandono.

Lo Stardust village, situato in via di Decima a Roma, è descritto come “fino a poco tempo fa splendida multisala con 11 schermi”, ma attualmente continua a trovarsi in uno stato di abbandono e degrado assoluto. Questa denuncia è stata espressa dal deputato di Fratelli d’Italia, Luciano Ciocchetti, attraverso una nota ufficiale. Un Cinema Storico per il Quartiere. Ciocchetti sottolinea l’importanza di questo cinema, definendolo un punto di riferimento storico per gli abitanti di un quadrante che comprende le zone dell’Eur, Torrino, Mostacciano e Spinaceto. “Parliamo di uno storico cinema per anni punto di riferimento degli abitanti di una quadrante che ricomprende Eur, Torrino, Mostacciano e Spinaceto”, ha dichiarato il deputato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

