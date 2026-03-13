Durante il XXV congresso di Magistratura Democratica, il procuratore di Roma ha aperto il suo intervento con un saluto rivolto a colleghi e partecipanti, citando il “plotone di…” della procura della Repubblica. Successivamente, ha rivolto una critica a Nordio, senza entrare in dettagli specifici. Lo Voi ha concluso il suo discorso senza ulteriori commenti o dichiarazioni pubbliche.

“Porto il mio saluto e quello del plotone di.della procura della Repubblica”: così il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha esordito nel suo intervento di saluto al XXV congresso di Magistratura Democratica “Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro”. Nel mirino del magistrato quanto affermato negli scorsi giorni dal capo di gabinetto del ministero di Giustizia Giusi Bartolozzi, dichiarazioni finite al centro del dibattito sul referendum in programma il 22 e il 23 marzo. Lo Voi ha poi aggiunto nel suo intervento: “Io credo che questo congresso, specie per il momento in cui ci troviamo, debba rappresentare un qualcosa in più rispetto a quanto noi, e mi ci metto anch'io, abbiamo vissuto nell'associazionismo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo show del procuratore Lo Voi: "Porto il mio saluto e quello del plotone...". Poi la stoccata a Nordio

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