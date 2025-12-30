Maiori alla tendostruttura del Porto arriva lo show Bar Italia

A Maiori, presso la tendostruttura del Porto, si terrà lo spettacolo musicale

A Maiori, in Costiera Amalfitana, va in scena lo spettacolo musicale "Bar Italia – La Discoteca Italiana". L'evento è in programma venerdì 2 gennaio, con inizio alle ore 21:30, presso la tendostruttura situata al Porto cittadino.Il programmaLa serata propone un format basato sull'intrattenimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

