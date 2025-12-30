Maiori alla tendostruttura del Porto arriva lo show Bar Italia
A Maiori, presso la tendostruttura del Porto, si terrà lo spettacolo musicale
A Maiori, in Costiera Amalfitana, va in scena lo spettacolo musicale "Bar Italia – La Discoteca Italiana". L'evento è in programma venerdì 2 gennaio, con inizio alle ore 21:30, presso la tendostruttura situata al Porto cittadino.Il programmaLa serata propone un format basato sull'intrattenimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: The karaoke show torna all’Imperatore bar di Porto Cesareo
Leggi anche: Maiori, al via lo screening gratuito del tumore del colon retto
Maiori, rinviato il concerto del premio Oscar Nicola Piovani; Maiori, Enzo Avitabile porta il Sacro Sud alla Collegiata di Santa Maria a Mare; Maiori: al via il Natale da Premio Oscar con l’urban contemporaneo di Samurai Jay; Maiori, rinviato il concerto del maestro Nicola Piovani.
Maiori, alla tendostruttura del Porto arriva lo show "Bar Italia" - A Maiori, in Costiera Amalfitana, va in scena lo spettacolo musicale "Bar Italia – La Discoteca Italiana". salernotoday.it
Nicola Piovani indisposto, rinviato il concerto in Costiera - Il concerto "Note a Margine" di Nicola Piovani, previsto per domenica 28 dicembre 2025 presso la tendostruttura La Dolce Vita Expò al porto di Maiori in Costiera amalfitana, è rinviato a data da desti ... ansa.it
Maiori, attive da domani le navette per Erchie: partiranno dal porto turistico - Da domani 1 giugno prende il via la linea di collegamento del trasporto pubblico comunale che collegherà il borgo di Erchie a Maiori capoluogo con otto corse giornaliere: quattro in partenza dal porto ... ilmattino.it
Dalle ore 12:00 di oggi aprono le prenotazioni per gli spettacoli teatrali in programma a gennaio presso la tendostruttura Dolce Vita Expò di Maiori. Il 4 gennaio va in scena “Benvenuti in casa Esposito” con Giovanni Esposito e Nunzia Schiano, mentre il 9 gen - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.