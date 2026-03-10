Alessandro Gassmann dopo lo sfogo social parla del figlio Leo a Sanremo | Il giudizio mio e quello del pubblico

Alessandro Gassmann, dopo aver condiviso un messaggio sui social, si è espresso riguardo al figlio Leo Gassmann e alle sue esibizioni a Sanremo. L’attore ha commentato sia il suo giudizio personale sia quello del pubblico sulle performance del giovane cantante. Contestualmente, Gassmann ha anche partecipato al debutto televisivo con il programma

"Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai1, però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Dico sempre quello che penso, mi rode il c**o". Lo stesso Alessandro poi aveva chiarito di non avercela in alcun modo con Morandi. Ma ora, in un'intervista a Fanpage, parla più diffusamente del figlio Leo, finito al 28° posto in classifica: "Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

