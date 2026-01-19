Il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, ha annunciato la convocazione di un Consiglio Europeo straordinario, in seguito alle recenti tensioni legate alla Groenlandia. La riunione, prevista nei prossimi giorni, si svolgerà dopo consultazioni con gli Stati membri per affrontare la situazione e valutare eventuali misure da adottare. Questo incontro rappresenta un passo importante per approfondire le questioni geopolitiche e ambientali legate alla regione.

Il presidente del Consiglio Europeo António Costa ha annunciato che in seguito a «consultazioni con gli Stati membri sulle ultime tensioni riguardanti la Groenlandia » convocherà un Consiglio Europeo straordinario nei prossimi giorni. António Costa, che si sta recando ad Asuncion in Paraguay per firmare l’accordo UE-Mercosur, ha precisato che non si tratta di una questione bilaterale tra Stati Uniti e Danimarca e ha sottolineato che se c’è un problema, “è un problema di sicurezza collettiva, quindi dobbiamo rispondere tutti come alleati”. Sabato Costa aveva ribadito la solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca e promesso una reazione «coordinata» all’annuncio di Donald Trump di imporre nuovi dazi contro i paesi che nei giorni scorsi avevano mandato soldati in Groenlandia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Groenlandia, il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, convocherà un Consiglio Europeo straordinario

Leggi anche: Il segretario di Stato Beccari a Bruxelles incontra il presidente del Consiglio europeo

Leggi anche: Ue: Meloni alla Camera il 17 dicembre in vista del Consiglio europeo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Groenlandia, 8 Paesi europei: "Rafforziamo sicurezza Artico. Dazi? Pericolosa spirale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, 8 Paesi europei: 'Rafforziamo sicurezza Artico. tg24.sky.it