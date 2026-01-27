Un giovane di 26 anni è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, è stato trovato con droga nascosta nei vestiti e nel controsoffitto della sua abitazione. L’indagine ha portato alla luce un’attività di spaccio, evidenziando la presenza di sostanze illegali e il pericolo associato.

È stato trovato in possesso di droga nascosta sia nei vestiti sia nella sua abitazione. Per un 26enne africano è scattata così la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato notato dai carabinieri impegnati in un servizio perlustrativo in via Roma, in pieno centro storico, nel primo pomeriggio di sabato. Insospettitosi dell’atteggiamento dell’uomo, lo hanno fermato e controllato. Addosso aveva due grammi di hashish e ben 220 euro in tasca. Da qui è stata disposta la perquisizione domiciliare. I militari del nucleo radiomobile hanno rinvenuto all’interno di una cassetta del contatore del gas di pertinenza dell’atrio condominiale, altre due dosi sempre di hashish e del peso di due grammi, che aveva nascosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasconde la droga nel controsoffitto. Denunciato un pusher di 26 anni

