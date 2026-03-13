Oggi si tiene la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 in diretta, con sette ciclisti al comando della corsa. Tra questi c’è Alaphilippe, che guida il gruppo, mentre Marcellusi si trova nelle posizioni di rincorsa. La classifica generale si aggiorna in tempo reale e la diretta della Parigi-Nizza inizia alle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 12.31 Inizia la salita del Monte Santa Croce. 12.28 120 chilometri al traguardo. 12.26 40” di ritardo per Marcellusi e Hayter. 12.23 Attenzione a Julian Alaphilippe: il francese dista 1’20” dalla vetta della classifica generale, al momento è ovviamente Maglia Azzurra virtuale. 12.19 Gruppo invece tranquillo a 3’40”. 12.15 Adesso si è rialzato Verstrygne. Marcellusi ed Hayter provano a rientrare. 12.12 A 35” Martin Marcellusi (Bardiani CSF-7 Saber), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep) e Emiel Verstrygne (Alpecin-Premier Tech). 12.09 I sette attaccanti: Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Jack Haig (Ineos Grenadiers), Sjoerd Bax (Pinarello-Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette al comando, c’è Alaphilippe. Insegue Marcellusi

Articoli correlati

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alan Hatherly al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.

Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici al comando, c’è Gaffuri

Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di...

Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen.

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it

Stage 5 of Tirreno Adriatico @CA_Ita Marotta-Mondolfo Mombaroccio 184 KM 10:40 CET #TirrenoAdriatico x.com

Una tappa spaziale quella andata in scena alla Tirreno Adriatico. A trionfare è il solito Mathieu van der Poel che trova così la seconda vittoria di tappa dopo quella a San Gimignano. Ma finalmente un Azzurro è in testa alla classifica, è il nostro Giulio Pellizzari - facebook.com facebook