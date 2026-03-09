LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Alan Hatherly al comando

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 e la gara è in diretta. Alan Hatherly si trova al comando della corsa, mentre i ciclisti affrontano la cronometro. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link e consultare la startlist della cronometro o seguire la cronaca della tappa di oggi della Parigi-Nizza, che inizia alle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 13:10 La Top 10 dei tempi all'intermedio 1 HATHERLY Alan 5.45 5.45 52.3 2 TRATNIK Jan 0.02 5.47 52 3 JOHANNESSEN Tobias Halland 0.04 5.49 51.7 4 BILBAO Pello 0.07 5.52 51.2 5 CALZONI Walter 0.07 5.52 51.2 6 SWIFT Connor 0.08 5.53 51.1 7 VERSTRYNGE Emiel 0.12 5.57 50.5 8 VALGREN Michael 0.13 5.58 50.4 9 THEUNS Edward 0.13 5.58 50.4 10 VAN AERT Wout 0.14 5.59 50.2 13:07 Il sudafricano Alan Hatherly della Team Jayco AlUla vola al comando con 12'38" alla media di 54 kmh. 13:06 Lo sloveno Jan Tratnik della Red Bull firma il miglior tempo con 13'00" alla media di 52.