LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | undici al comando c’è Gaffuri

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con undici ciclisti al comando della corsa. Tra loro c’è Gaffuri, che ha preso il comando nel corso della giornata. La prima salita è il GPM di Ovindoli, lunga 11,9 chilometri con una pendenza media del 4,9%. La corsa è in corso e vengono aggiornate le posizioni dei corridori in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Primo GPM di giornata: Ovindoli (11.9 km al 4.9%). 10.57 Il francese è a 40" dalla vetta, il gruppo a 1?. 10.53 Prova l'inseguimento disperato il francese Rémy Rochas (Groupama – FDJ United). 10.49 La fuga è composta da Ivan Garcia Cortina (Movistar), Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto-Intermarche), Diego Pablo Sevilla (Polti-Visit Malta), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), Laurenz Rex (Soudal-Quickstep), Dries De Bondt (Jayco-AlUla) e Mattia Gaffuri (Picnic-PostNL). 10.46 Solo un italiano negli undici al comando, si tratta di Mattia Gaffuri.