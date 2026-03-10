LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | scende il vantaggio della fuga 100 km alla conclusione

Oggi si corre la tappa del Tirreno-Adriatico 2026 con circa 100 km al traguardo. La fuga si sta riducendo e il vantaggio accumulato sta diminuendo. La corsa è in pieno svolgimento e gli atleti si preparano a affrontare gli ultimi tratti. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere gli sviluppi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 13.37 Visma Lease a Bike ed Alpecin Deceuninck in testa al gruppo. 13.34 Difficile che i velocisti possano partecipare alla lotta per la vittoria. La rampa finale presenta pendenze proibitive. 13.31 Il vantaggio della fuga è ora sotto i 2?. 13.28 30 chilometri allo Sprint di Pomarance. 13.25 100 chilometri alla conclusione. 13.22 Filippo Ganna ha indossato ben 12 volte la maglia di leader della generale nella Tirreno-Adriatico. 13.19 In testa al gruppo c'è ora Steven Kruijswijk (Visma). 13.15 La situazione non si è evoluta in questi ultimi chilometri.