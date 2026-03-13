LIVE Sci alpino Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni secondo alle spalle di Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità

Da oasport.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta da Courchevel, lo sci alpino presenta la discesa maschile con Franzoni che si posiziona secondo, dietro a Kriechmayr, mentre Odermatt si aggiudica la coppa di specialità. I tempi di partenza sono stati aggiornati alle 11.47, con Crawford che al momento ha un ritardo di 99 centesimi all'intermedio. La gara prosegue con gli atleti che cercano di migliorare i propri risultati sul tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.47: Crawford ha 99 centesimi di ritardo all’intermedio 11.46. Salta una porta il canadese Alexander ed esce di scena. Ora Crawford 11.45. Alexander ha 8 decimi di ritardo all’intermedio 11.44. Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 1:47.26 2 Giovanni Franzoni (ITA) +0.09 3 Marco Odermatt (SUI) +0.31 4 Stefan Rogentin (SUI) +0.46 5 Daniel Hemetsberger (AUT) +0.95 6 Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +1.12 7 Justin Murisier (SUI) +1.18 8 Nils Allegre (FRA) +1.41 9 Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.46 10 Dominik Paris (ITA) +1.58 11 Maxence Muzaton (FRA) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino discesa courchevel 2026 in diretta franzoni secondo alle spalle di kriechmayr a odermatt la coppa di specialit224
© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo alle spalle di Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni veloce, Paris non forza. Comanda Kriechmayr

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Comanda Kriechmayr

Una selezione di notizie su Discesa Courchevel

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni e Paris sfidano gli svizzeri. La startlist; Sci alpino, Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: a che ora e dove vedere le gare in diretta; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming.

LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo alle spalle di Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 1.45. Alexander ha 8 decimi di ritardo all'intermedio 11.44. Questa la classifica dopo ... oasport.it

DIRETTA DISCESA COURCHEVEL | Video streaming Rai: la gara comincia! (CdM sci, oggi 13 marzo 2026)Diretta discesa Courchevel streaming video Rai 2, oggi sabato 14 marzo 2026: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci maschile. ilsussidiario.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.