In diretta da Courchevel, lo sci alpino presenta la discesa maschile con Franzoni che si posiziona secondo, dietro a Kriechmayr, mentre Odermatt si aggiudica la coppa di specialità. I tempi di partenza sono stati aggiornati alle 11.47, con Crawford che al momento ha un ritardo di 99 centesimi all'intermedio. La gara prosegue con gli atleti che cercano di migliorare i propri risultati sul tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.47: Crawford ha 99 centesimi di ritardo all’intermedio 11.46. Salta una porta il canadese Alexander ed esce di scena. Ora Crawford 11.45. Alexander ha 8 decimi di ritardo all’intermedio 11.44. Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 1:47.26 2 Giovanni Franzoni (ITA) +0.09 3 Marco Odermatt (SUI) +0.31 4 Stefan Rogentin (SUI) +0.46 5 Daniel Hemetsberger (AUT) +0.95 6 Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +1.12 7 Justin Murisier (SUI) +1.18 8 Nils Allegre (FRA) +1.41 9 Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.46 10 Dominik Paris (ITA) +1.58 11 Maxence Muzaton (FRA) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo alle spalle di Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità

