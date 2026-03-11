LIVE Sci alpino Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni veloce Paris non forza Comanda Kriechmayr

Inizia la prima prova di discesa a Courchevel 2026 con Franzoni che si posiziona tra i più veloci, mentre Paris sceglie di non spingere troppo. Kriechmayr mantiene il comando, mentre Franjo von Allmen conclude il tratto alto con un tempo vicino a quello di Kriechmayr e si lancia nel tratto centrale, ottenendo il miglior risultato finora. La gara prosegue con continui aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 Franjo von Allmen chiude il tratto alto a un solo centesimo da Kriechmayr, quindi vola in quello centrale e stampa il miglior tempo. Nel finale rallenta leggermente e chiude quarto a 1.32 con evidente frenata conclusiva. Al cancelletto ora un altro svizzero, Alexis Monney. 11.41 Nils Allegre vola nel tratto alto con 19 centesimi su Kriechmayr. Lascia qualcosa nel settore centrale ma chiude comunque con un ottimo secondo tempo a 15 centesimi dalla vetta! Attenzione ora parte il campione olimpico Franjo von Allmen. 11.39 Mattia Casse prosegue su buoni tempi, vicino a Kriechmayr. Nel finale perde qualche decimo di troppo e chiude nono a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

