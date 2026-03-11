LIVE Sci alpino Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni unico italiano a spingere Comanda Kriechmayr

Alle 12.17 la prima prova di discesa di Courchevel 2026 è in corso con Kriechmayr al comando e Franzoni tra gli italiani che spingono. La diretta continua con aggiornamenti su eventuali inserimenti nei piani alti della classifica e sui risultati degli atleti italiani. La gara si svolge sulla pista di Courchevel, con gli atleti pronti a sfidarsi lungo il tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 La diretta live proseguirà con gli aggiornamenti sugli italiani e su eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. 12.15 CLASSIFICA PROVVISORIA PROVA DISCESA 1 Vincent Kriechmayr AUT 1:51.04 2 Stefan Rogentin SVI +0.10 3 Nils Allegre FRA +0.15 4 Marco Schwarz AUT +0.32 5 Giovanni Franzoni ITA +0.54 6 Stefan Babinsky AUT +0.55 7 Felix Monsen SVE +0.67 8 Martin Cater SLO +0.69 9 Blaise Giezendanner FRA +1.04 10 Daniel Hemetsberger AUT +1.07 Christof Innerhofer ITA +1.14 Dominik Paris ITA +1.57 Guglielmo Bosca ITA +1.75 Florian Schieder ITA +1.88 Mattia Casse ITA +1.90 Benjamin Jacques Alliod ITA +2.