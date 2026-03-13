LIVE Sci alpino Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità

Nella discesa di Courchevel 2026 in diretta, Franzoni si è classificato secondo a soli 9 centesimi di Kriechmayr, mentre Odermatt ha conquistato la coppa di specialità. La gara si è conclusa con un omaggio a Adrien Theaux, e i pettorali di partenza sono stati annunciati alle 13.20. La competizione ha visto diversi atleti affrontare la pista con grande determinazione, offrendo uno spettacolo intenso e appassionato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.20. Si chiude con il tributo ad un campione come Adrien Theaux la discesa di Courchevel 13.10: Mancano 4 atleti al traguardo, tra cui Adrien Theaux che chiuderà qui la sua carriera con l'ultimo pettorale 13.04: Si inserisce al 34mo posto il francese Elezi Cannaferina, molto promettente ma ancora lontano dai primi 12.59. Ottima la gara dell'austriaco Wieser che si inserisce in 19ma posizione con un ritardo di 1?90, fuori dai 30 l'austriaco Traninger 12.57: Tutta esperienza per Gregorio Bernardi che è 38mo a 3?49 dalla testa. Riparte Wieser 12.56: Ripresa la gara, lontani Morse e Bailet 12.