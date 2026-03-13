LIVE Sci alpino Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni e Paris a caccia del podio

Oggi si svolge la discesa libera di Courchevel, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Tra gli atleti in gara ci sono Franzoni e Paris, che cercano di conquistare un buon risultato e di inserirsi tra i migliori. La competizione è in corso, con gli atleti pronti a scendere lungo il tracciato in diretta.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna sulle nevi francesi di Courchevel, sulla spettacolare pista "L'Eclipse". L'appuntamento segna l' ottava prova stagionale della disciplina regina e rappresenta anche la penultima occasione per gli specialisti della velocità di raccogliere punti pesanti prima delle finali. In palio non c'è soltanto il successo di giornata, ma anche equilibri importanti nella corsa alla Coppa di discesa e alla classifica generale. Il tracciato savoiardo, ormai entrato stabilmente nel calendario della Coppa del Mondo, è una delle piste più moderne e tecniche del circuito.

