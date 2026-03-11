Alle 10:00, sulla pista di Courchevel in Francia, si svolge la prima prova della discesa maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. La gara vede la partecipazione di sciatori come Franzoni e Paris, che tornano in pista dopo le ultime competizioni. La diretta viene trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti sugli orari e la programmazione televisiva di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Inizia il lungo fine settimana sulle nevi francesi che andrà a chiudere il programma prima delle attesissime Finali di Lillehammer. Rivedremo in azione (alle ore 10.45) Dominik Paris e Giovanni Franzoni che, dopo le medaglie conquistate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, vogliono chiudere nel migliore dei modi anche in Coppa del Mondo. Sulla pista denominata L’Éclipse si inizierà con la prima delle due prove cronometrate, che sarà replicata nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: tornano Franzoni e Paris

