LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due corridori in fuga dopo 40 km

Oggi a Parigi-Nizza 2026, due ciclisti sono in fuga dopo circa 40 chilometri dalla partenza. La corsa prosegue con i corridori che cercano di recuperare il gap, mentre la diretta trasmette in tempo reale tutte le fasi della tappa. Contestualmente, si può seguire anche la tappa odierna della Tirreno-Adriatico, disponibile in aggiornamento dalle 12.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 13.55 I due fuggitivi d il gruppo hanno da poco passato Le Perray-en-Yvelines. 13.53 I due battistrada al momento hanno un vantaggio di 1:55 sul gruppo. 13.50 Buongiorno, Amici di OA Sport. I corridori hanno affrontato i primi 40 km della tappa odierna. Al momento ci sono due corridori in fuga: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) e Mathis Le Berre (Total Energies). Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Parigi-Nizza 2026. 186.8 km da Épône a Montargis per una frazione che strizza decisamente l’occhio verso i velocisti. Dopo la... 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo in TV e Streaming: dal 9 al 15 marzo Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico dominano la settimana, con Tour de Taiwan in chiusura. Scopri orari completi delle corse in TV e streaming e i canali: Discovery+, Eurosport 2, RaiPlay Sport 1 e altro. x.com

Luke Lamperti ha vinto in volata la prima tappa della Parigi-Nizza, dunque è sulle sue spalle la maglia di leader della classifica generale. Oggi, guardando il profilo altimetrico della seconda tappa, sembra difficile che la perda. - facebook.com facebook