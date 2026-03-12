LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | finale da Classica che promette spettacolo Si comincia!

Oggi si svolge la tappa di Parigi-Nizza 2026, con una finale che richiama le caratteristiche di una classica. La corsa è in corso e gli attacchi nel gruppo continuano, con i primi scossoni a essere segnalati intorno alle 12.16. La gara prosegue con diversi corridori impegnati in azioni di attacco e difesa, mentre gli spettatori seguono aggiornamenti in tempo reale.

12.19 Proseguono gli attacchi nel gruppo. 12.16 Primi scossoni nel gruppo. Attacco del Team Jayco AlUla. 12.13 La prima asperità rilevante sarà Côte de Lentilly (2.4 km à 4.3%), situata al km 64. 12.10 Il tracciato presenta delle ondulazioni fin dalle battute iniziali. 12.08 Passato il primo km di questa corsa. 12.05 Appena partita la quinta tappa! 12.03 I corridori affronteranno un percorso di 206.3 km da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux, attenzione ad un finale scoppiettante che promette grande spettacolo. 12.00 Buongiorno Amici di OA Sport. Tra cinque minuti comincerà la quinta tappa della Parigi-Nizza 2026.