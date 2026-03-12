LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la bagarre il gruppo mette nel mirino i fuggitivi

Oggi durante la tappa di Parigi-Nizza 2026 il gruppo è in movimento e ha iniziato la bagarre, con i fuggitivi nel mirino. In particolare, Vingegaard si è portato in seconda posizione, cercando di mantenere il ritmo durante la discesa. Il gruppo maglia gialla si sta assottigliando, mentre i corridori cercano di guadagnare secondi preziosi. La corsa è in fermento e i battistrada sono sotto pressione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Vingegaard si è portato in seconda ruota. Il danese vuole fare la discesa nelle prime posizioni di un sempre più assottigliato gruppo maglia gialla. 15:42 E' ottimo il ritmo di Cepeda, che non perde nulla dal gruppo. Per l'ecuadoriano un minuto e 15 minuti di margine sul plotone maglia gialla. 15:39 Rompe gli indugi Cepeda. Uno dei tre Movistar in fuga saluta la compagnia e se ne va in solitaria. 15:38 Adesso in testa al gruppo ci sono gli uomini Soudal Quick Step per il francese Paret Peintre. Intanto Milesi si stacca dal gruppo di testa. 15:36 Svolta a destra ed inizia il GPM di Côte de Sècheras.