Alle 9 si aprono le competizioni di sci alpino alle Paralimpiadi, con il gigante maschile in programma. Tra i partecipanti, c’è Giacomo Bertagnolli, che gareggerà nella categoria Vision Impaired accompagnato dalla guida Andrea Ravelli. La gara si svolge in una delle discipline più attese di questa edizione, con gli occhi puntati sui risultati dei primi atleti in pista.

Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, sarà impegnato nel gigante Vision Impaired dopo la medaglia d'oro nella combinata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Paralimpiadi si inizia alle 9 con il Gigante maschile, occhi puntati su Bertagnolli

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 marzo in DIRETTA: Giuseppe Romele ai piedi del podio nello sci di fondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it

Paralimpiadi Milano Cortina 12 marzo, vittoria Italia nel curling e magnifico argento MazzelLa giornata del 12 marzo in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma odierno delle Paralimpiadi di Milano Cortina e delle gare in calendario oggi ... sport.virgilio.it

Paralimpiadi: impresa Mazzel, argento nel gigante! Bravissima In mattinata si è disputato lo slalom gigante per tutte le categorie femminili. Nella visually impaired, medaglia d’argento, la quarta, per Chiara Mazzel, che si è piazzata dietro all’eterne Aigner. - facebook.com facebook

CORTINA D’AMPEZZO #MILANOCORTINA2026 #PARALIMPIADI Al panel "Olimpiadi e Paralimpiadi, Istituzioni e innovazioni, i Volontari per la Difesa dell'evento "CONVERSAZIONE #SISTEMAITALIA PER UNA SOCIETA’ PIU’ INCLUSIVA” I Giochi Inver x.com