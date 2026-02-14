Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini gareggiano oggi nel super gigante maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, portando con sé le speranze italiane di medaglie. La loro presenza si aggiunge a quelle di altri atleti, tra cui le donne dello skeleton che cercano di ottenere un risultato importante. Nel pomeriggio, anche Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi scenderanno in pista per la competizione di biathlon sui 7,5 km, mentre Arianna Fontana tenta di aggiungere un’altra medaglia alla sua collezione nello short track, dopo il successo di giovedì.

G randi ritorni oggi 14 febbraio nel programma di gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Nel primo pomeriggio, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tornano sugli sci per la 7,5km di biathlon mentre Arianna Fontana, vincitrice giovedì di uno splendido argento, proverà a conquistare l’ennesima medaglia in carriera nello short track. Dorothea Wierer giù dal podio: «Avevo il ciclo» X Leggi anche › Biathlon femminile: cos’è la gara olimpica dove resistenza e precisione si incontrano Sempre nello short track, Pietro Sighel torna sui pattini più carico che mai dopo la squalifica dell’altro ieri. Attesa anche per i ragazzi del super gigante di sci alpin o e per le ragazze dello skeleton Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Speranze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile

L’attenzione si concentra sulla sfida del gigante maschile in Val d’Isere, dove Alex Vinatzer spera di riscattarsi e riaccendere le speranze italiane.

Segui in tempo reale la gara di sci alpino, Gigante Adelboden 2026.

