LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | si parte alle 11.30 occhi puntati su Franzoni e Paris

La seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 prende il via questa mattina alle 11.30. Gli atleti scendono sulla pista, occhi puntati su Franzoni e Paris, che cercano di migliorare i tempi delle prime prove. Gli spettatori sono già davanti agli schermi, pronti a seguire ogni secondo di questa sfida tra i migliori sciatori del mondo.

I PETTORALI DI PARTENZA 11.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si torna in pista sulla Stelvio con la seconda prova cronometrata, utile per prendere maggiore confidenza con la pista in vista della gara di sabato. Nella giornata di ieri è andata in scena la prima prova cronometrata, dove il più veloce è stato l'americano Ryan Cochran-Siegle.

