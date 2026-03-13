LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 marzo in DIRETTA | Bertagnolli e De Silvestro svettano nella run-1 in gigante Luchini e Perathoner fanno sognare nello snowboard

Oggi si svolge la prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con atleti come Bertagnolli e De Silvestro che si distinguono nella run-1 di gigante, mentre Luchini e Perathoner conquistano l’attenzione nello snowboard. La manifestazione è in corso con aggiornamenti in tempo reale, offrendo una panoramica completa sugli eventi in programma. La diretta live continua con le ultime notizie e risultati delle competizioni.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. 57.10 per il cinese Ji Lijia, uscito nella prima manche. L'asiatico firma il terzo miglior crono e spera nel bronzo L'americana Delson si migliora nella seconda manche abbassando il crono ad 1:02.99. Medaglia d'oro per la statunitense nel banked slalom SB-LL2 dinanzi all'olandese Bunschotten-Vos (1:03.53) ed alla connazionale Huckaby (1:03.