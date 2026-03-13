LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 marzo in DIRETTA | l’Italia sogna in grande con Bertagnolli De Silvestro e Perathoner

Oggi si svolge la diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con le performance di atleti italiani come Bertagnolli, De Silvestro e Perathoner. La giornata si concentra sulle competizioni in corso, offrendo aggiornamenti in tempo reale e dettagli sugli eventi che coinvolgono gli atleti italiani. La copertura segue passo dopo passo quanto accade sulle piste e nei luoghi di gara.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Curling, prosegue il sogno semifinali per l'Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta, in serata sfida alla Corea del Sud

Paralimpiadi Milano Cortina

Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e streaming; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari.

