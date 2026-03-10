LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 marzo in DIRETTA | poker di medaglie! Oro Bertagnolli argenti per Mazzel Pellizzari e De Silvestro

Oggi si svolge la seconda giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con numerose gare in programma. Tra gli atleti che si sono distinti, uno ha conquistato l’oro, mentre altri tre hanno ottenuto medaglie d’argento. La giornata è segnata da diverse competizioni che coinvolgono atleti italiani, con aggiornamenti in tempo reale su risultati e riconoscimenti. La diretta continua per seguire tutti gli sviluppi delle competizioni.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Questa la classifica finale della combinata maschile per la categoria sitting: 1 Jeroen Kampschreur (Paesi Bassi) 1:56.